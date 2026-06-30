Coppola Lazio, beffa in arrivo? Il Paris FC accelera e balza in pole position

Coppola Lazio, pista che si complica ulteriormente! La concorrenza è spietata: il Paris FC è in pole position

Il mercato estivo della Lazio si prepara a una profonda ristrutturazione del reparto arretrato, con il nome di Diego Coppola che continua a gravitare attorno all’orbita biancoceleste. La necessità di intervenire in difesa è dettata dalle probabili partenze di Alessio Romagnoli, ormai a un passo dal trasferimento in Qatar, e dall’incertezza legata al futuro di Mario Gila. In questo contesto, il profilo del giovane centrale italiano, di proprietà del Brighton, rappresenta una pista di grande interesse, alimentata anche dalla stima professionale di Gennaro Gattuso, che conosce bene le qualità del ragazzo dai tempi della sua gestione in Nazionale.

Ultimissime Lazio LIVE: novità su Tavares, Lotito abbassa le pretese per Gila

Diego Coppola: tra la Lazio e l’insidia Paris FC

Nonostante il forte corteggiamento del club capitolino, la strada che porta al difensore non è priva di ostacoli. Come rivelato dal giornalista Gianluigi Longari, si è registrato l’inserimento prepotente del Paris FC, società nella quale Diego Coppola ha militato in prestito durante la seconda metà della stagione 2025/2026. I parigini, rimasti colpiti dal rendimento del giocatore, starebbero tentando il tutto per tutto per trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo, mantenendo così il centrale nella capitale francese.

La strategia di Gennaro Gattuso

Sebbene Gennaro Gattuso apprezzi profondamente le doti atletiche e la duttilità tattica di Diego Coppola, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il tecnico stia vagliando anche profili alternativi per garantire solidità immediata alla retroguardia laziale. La concorrenza del Paris FC aggiunge ulteriore pepe a una trattativa che si preannuncia lunga e articolata. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se la dirigenza biancoceleste riuscirà a piazzare i colpi in uscita necessari per finanziare l’operazione o se il difensore vestirà, per la stagione 2026/2027, la maglia di una nuova realtà europea.