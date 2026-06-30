Cataldi bandiera a vita! La Lazio lavora in ottica “rinnovo”: cosa filtra

Danilo Cataldi e il suo per sempre! La dirigenza della Lazio è al lavoro per il rinnovo. Il desiderio è chiudere la carriera in biancoceleste

Il legame tra Danilo Cataldi e la Lazio si appresta a diventare eterno! Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste ha ufficialmente avviato i colloqui per il prolungamento dell’accordo del centrocampista romano. La società ha già incontrato l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, per discutere i dettagli di un’intesa che punta a blindare il classe 1994 fino al termine della sua carriera agonistica. Non c’è fretta, ma la volontà comune è chiara: proseguire insieme un percorso che ha già regalato soddisfazioni importanti e che vede nel mediano il simbolo della romanità e dell’appartenenza a Formello.

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Il rinnovo di Danilo Cataldi come priorità

La trattativa per il rinnovo di Danilo Cataldi rappresenta un tassello strategico per il club. Il giocatore, attualmente impegnato nel percorso di recupero post-operatorio a seguito dell’intervento per pubalgia, sta lavorando duramente per farsi trovare pronto in vista del ritiro estivo. L’obiettivo è quello di mettere alle spalle gli acciacchi che hanno condizionato il finale della scorsa stagione e tornare a pieno regime. La fermezza della Lazio nel voler chiudere la pratica conferma la fiducia incondizionata riposta in uno dei leader dello spogliatoio!

Il nuovo corso con Gennaro Gattuso

Il futuro di Danilo Cataldi sarà strettamente legato al nuovo progetto tecnico di Gennaro Gattuso. Il centrocampista e il neo tecnico hanno già avuto modo di confrontarsi trovando subito una forte sintonia. Per l’allenatore, il regista rappresenta un elemento fondamentale per infondere grinta e carattere in una squadra che vuole ripartire con slancio. La centralità del mediano nel gioco di Ringhio è ormai delineata: sarà lui il perno attorno al quale ruoterà la mediana della nuova Lazio, un punto fermo imprescindibile per l’equilibrio tattico richiesto dal tecnico calabrese. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli ultimi dettagli burocratici del nuovo contratto, che sancirà, di fatto, il suggello di un patto d’amore tra il calciatore e i colori biancocelesti.