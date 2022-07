Romagnoli in Paideia, cori da stadio e bagno di folla ad accoglierlo VIDEO

Romagnoli è stato accolto in Paideia da un mare di tifosi: cori da stadio, autografi e tanti applausi. Inizia così la sua avventura

Romagnoli è arrivato a Roma in gran segreto. Quasi nessuno si aspettava lo sbarco a Fiumicino in serata e ad accoglierlo non c’era la folla delle grandi occasioni.

Questa mattina, però, lo scenario è stato tutt’altro: resi noti gli orari delle visite, la clinica è stata invasa dai sostenitori biancocelesti.

Ad accoglierlo cori da stadio e tanto affetto: con la sciarpa al collo, Romagnoli ha firmato decine di autografi e fatto altrettante foto.