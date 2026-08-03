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Lazio Ostiamare si giocherà a porte chiuse: il comunicato del club
L’amichevole tra Lazio e Ostiamare si giocherà a porte chiuse! Lo rende noto il club in un comunicato
Variazione logistica importante nella tabella di marcia dei test precampionato della società biancoceleste. Attraverso una nota diffusa sui propri canali di comunicazione, il club capitolino ha reso noti i dettagli organizzativi per il prossimo test estivo che vedrà impegnata la prima squadra contro la formazione dell’Ostiamare. L’incontro si disputerà all’interno del centro sportivo di Formello anziché nella struttura originariamente prevista. Una scelta obbligata per garantire la massima tutela dell’incolumità fisica dei tesserati in vista dell’avvio delle gare ufficiali della nuova stagione.
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Il comunicato ufficiale sull’amichevole Lazio-Ostiamare
A chiarire nel dettaglio i motivi dello spostamento e le modalità di svolgimento del match è stato lo stesso club romano. Come riportato nel comunicato stampa diffuso dalla Lazio:
«La S.S. Lazio rende noto che l’amichevole contro l’Ostiamare, prevista per mercoledì 5 agosto alle ore 18:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dell’indisponibilità del manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia.»
Dove seguire la diretta dell’amichevole Lazio-Ostiamare
Nonostante l’impossibilità di accogliere i tifosi sugli spalti per motivi legati alla manutenzione del terreno di gioco dello stadio Mirko Fersini, la società ha garantito una copertura mediatica capillare del test amichevole.
I sostenitori potranno seguire le indicazioni tattiche dell’allenatore e le giocate dei propri beniamini in tempo reale su sslazio.it, sull’app ufficiale, sul canale YouTube del club, oltre alle trasmissioni televisive affidate a DAZN e Sportitalia, garantendo così la massima visibilità per questo appuntamento.
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