Romagnoli si mette in tasca Lukaku: così il difensore ha preso la propria rivincita

Alessio Romagnoli si è messo in tasca Lukaku nel match contro l’Inter, prendendosi così la sua rivincita contro il belga

Romelu Lukaku era andato sempre in gol nei precedenti cinque confronti contro Alessio Romagnoli. Serviva una reazione da parte di Alessietto, che è arrivata forte e chiara nella bellissima vittoria dell’Olimpico. Il gigante belga si è dovuto arrendere a una prestazione sontuosa del difensore laziale, perfetto nel corpo a corpo con «Big Rom», leggendo sempre in anticipo ogni suo movimento spalle alla porta o in profondità.

Serviva un’iniezione di fiducia del genere, quel test decisivo contro la Lu-La per convincere ulteriormente della reale solidità del pacchetto arretrato. Il feeling con Patric è sbocciato fin dai primi giorni ad Auronzo: in tre partite la Lazio ha incassato solo due gol, entrambi da situazioni di palla da fermo. Romagnoli in questa Lazio sembra aver portato l’esperienza necessaria per leggere i momenti complicati della partita, la capacità di superare indenni la tempesta, come nel primo tempo a Torino o subito dopo il pari di Lautaro venerdì sera. Lo riporta Il Corriere della Sera.