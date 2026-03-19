Romagnoli, rientro più vicino: il Bologna nel mirino del centrale di Sarri

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, vuole essere in campo dal primo minuto nella partita contro il Bologna di Vincenzo Italiano

La Lazio ritrova fiducia in vista della prossima sfida di campionato e guarda con attenzione alle condizioni di Alessio Romagnoli! Il suo rientro si avvicina e l’obiettivo dichiarato resta quello di tornare a disposizione per la gara contro il Bologna, anche se ogni decisione definitiva verrà presa soltanto nelle prossime 48 ore.

Come riferito dal Corriere dello Sport, le sensazioni emerse dall’ultimo test in campo sono state positive, ma lo staff medico e quello tecnico preferiscono mantenere la massima cautela prima di concedere il via libera definitivo.

Romagnoli, come procede il recupero del difensore biancoceleste

Il percorso di recupero del centrale sta andando avanti in maniera graduale. Romagnoli, infatti, ha aumentato progressivamente i carichi di lavoro dopo il problema al polpaccio accusato inizialmente nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Da quel momento il numero uno del reparto arretrato laziale è rimasto fuori dai giochi, saltando il match contro il Milan.

Adesso, però, il quadro appare in netto miglioramento. L’ultimo test ha restituito segnali incoraggianti e la speranza di rivedere Romagnoli tra i convocati contro il Bologna è tornata concreta. La sensazione è che il difensore voglia accelerare per tornare a dare il proprio contributo in una fase decisiva della stagione, ma la Lazio non intende correre rischi inutili.

Romagnoli, perché il suo rientro può cambiare la difesa di Sarri

Il possibile recupero dell’ex centrale del Milan sarebbe una notizia importante non solo sul piano numerico, ma anche sotto il profilo tecnico e dell’equilibrio. Romagnoli garantisce esperienza, letture difensive e leadership, qualità preziose in un momento in cui la squadra di Sarri ha bisogno di certezze per affrontare il finale di stagione.

Le prossime ore saranno decisive, ma una cosa appare chiara: il rientro del difensore si avvicina davvero e il match contro il Bologna può diventare il primo vero obiettivo da centrare.

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