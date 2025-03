Romagnoli a LSC, le parole del difensore a fine match

Romagnoli, il calciatore biancoceleste protagonista assoluto della partita di questa sera con il Viktoria Plzen rilascia queste sue parole

Alla fine della partita pareggiata contro il Viktoria Plzen, che sommata alla vittoria in Repubblica Ceca consegna alla Lazio il pass per i quarti di finale, Romagnoli ha parlato a LSC. Il difensore biancoceleste ai microfoni del canale del club esterna da protagonista della gara le sue sensazioni rilasciando queste parole a riguardo

PAROLE – Ne ho fatti due al Milan di fila, oggi 3 in 7. Siamo partiti bene, poi abbiamo subito, poi siamo ripartiti, non abbiamo fatto bene l’importante era passare e siamo felici. Gare facili? Mai, qualsiasi squadra è difficile in Europa, loro sono una buona squadra, hanno fisicità e tecnica. Gli facciamo i complimenti ma ce la siamo meritata. Il 40 le prendeva tutte, ne ho fatti due così mi hanno lasciato andare sul primo e ho detto allora vado. Bodo Glimt? Sul sintetico sarà molto difficile, siamo convinti che possiamo fare bene, dobbiamo finire in bellezza col Bologna. Carica? Tanta, li ringraziamo, sono stati bravi a caricarci dopo il gol subito, un applauso va a loro. Prima punta? Magari