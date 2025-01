Romagnoli a LSC: «Domani è una gara fondamentale e importante per noi, vogliamo...»

Romagnoli, il difensore biancoceleste rilascia alla vigilia della partita con il Braga si proietta al match con i portoghesi rilasciando queste parole

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani la Lazio torna in campo contro il Braga, con l’obiettivo primario di chiudere al meglio il girone e togliersi la soddisfazione del primato. Lo sa bene Romagnoli, il quale ai microfoni di LSC rilascia a riguardo queste considerazioni

PAROLE – La gara di domani conta tanto per noi, vogliamo vincere, è una gara europea contro una squadra indisiosa che ha bisogno di vincere per qualificarsi ma noi vogliamo rimanere primi. L’anno scorso in Champins abbiamo fatto molto bene, l’Europa è sempre un obiettivo e giocarci è sempre bellissimo. L’obiettivo della Lazio deve essere quello di avete lo stesso livello in campionato e in Europa migliorarsi sempre e mantenere standard alti

GILA – C’è tanto di Mario, tanto di Sarri che lo ha aiutato molto. Mario ha sofferto il primo anno ma ha sempre lavorato bene e si merita quello che sta vivendo, io cerco di aiutare tutti come spero gli altri aiutino me. Sono davvero contento per lui

FORMAT – Sono tutte gare da dentro o fuori, senza calcoli. Vai a mille ed è bello