Romagnoli Lazio, il futuro è ancora da decidere: può partire in estate, tutti i dettagli

In queste ore in casa Lazio si sta parlando nuovamente del futuro di Romagnoli, che potrebbe anche partire al termine della stagione

Non c’è tempo per rammaricarsi in casa Lazio, dato che tra meno di 4 giorni i biancocelesti si dovranno giocare il tutto per tutto nella gara di ritorno di Europa League contro il Bodo Glimt. In queste ore però si continua a parlare anche di mercato, con il nome di Alessio Romagnoli che è sicuramente il nome più citato dalle parti di Formello, soprattutto dopo il gol di ieri alla Roma.

Ci sarebbero però diversi aspetti da considerare, perchè stando a quanto riportato da TMW, al giocatore era stato promesso un adeguamento dell’ingaggio che però, fino a questo momento non è mai avvenuto. Situazione che ha creato un pò di tensione tra le parti e proprio per questo, non è esclusa la partenza del difensore a giugno.