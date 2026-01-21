Romagnoli è pronto a lasciare la Lazio: crescono il pressing e l’offerta dell’Al Sadd

Alessio Romagnoli è il simbolo della turbolenta situazione che regna in casa Lazio! L’Al Sadd è pronto a sfuttare il mancato rinnovo del centrale

In casa Lazio lo scenario diventa sempre più complesso e carico di tensione. Dopo settimane di voci e malumori, ora anche Alessio Romagnoli rischia seriamente di salutare la squadra biancoceleste.

Non si tratta di una semplice suggestione di mercato, ma di una possibilità concreta che sta prendendo corpo giorno dopo giorno, come riportato dal Corriere dello Sport. Il difensore centrale, simbolo di lazialità e punto di riferimento dello spogliatoio, è finito nel mirino dell’Al Sadd.

Lazio, Romagnoli tentato dall’offerta dell’Al Sadd

Il club qatariota allenato da Roberto Mancini avrebbe messo sul tavolo una proposta economica estremamente allettante per Romagnoli: sei milioni di euro a stagione per tre anni. Una cifra capace di far vacillare anche un legame profondo come quello che unisce il difensore alla Lazio, la squadra del suo cuore.

A rendere il quadro ancora più delicato c’è la promessa di rinnovo fatta da Lotito nel 2023 e mai concretizzata, un dettaglio che pesa nelle riflessioni del calciatore.

Lazio, la posizione di Lotito e la nuova filosofia del club

La decisione finale, come sempre, spetterà al presidente Claudio Lotito, che in questa fase appare più “venditore” che mai. La sua linea è chiara: nessuno è considerato incedibile.

«La filosofia di questa società non è più quella di trattenere i giocatori, chi vuole rimanere rimane, mentre mandiamo via chi non vuole restare», è il messaggio che filtra dall’ambiente biancoceleste. Parole che si incastrano perfettamente nel momento delicato che vive la Lazio, chiamata a fare i conti con scelte forti e potenzialmente impattanti.

Lazio, cifre e tempistiche: attesa per l’offerta ufficiale

Da Formello, per ora, filtra prudenza. Non è ancora arrivata un’offerta ufficiale e il club respinge l’idea di una partenza imminente di Romagnoli. Tuttavia l’Al Sadd conta di formalizzare la proposta già nei prossimi giorni. I contatti con il team Raiola, che cura gli interessi del difensore, sono già stati avviati.

Inizialmente i qatarioti avevano preannunciato un’offerta da 5 milioni di euro, respinta seccamente dalla Lazio. Ora la cifra sarebbe salita a 8 milioni, ma a quota 10 l’operazione potrebbe davvero decollare.

Un’eventuale cessione di Romagnoli rappresenterebbe non solo un colpo tecnico, ma anche un segnale fortissimo sul piano simbolico. Per Maurizio Sarri sarebbe l’ennesimo sgarbo in una stagione già segnata da frizioni interne (e dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi). La Lazio, intanto, resta in attesa: le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro di uno dei suoi uomini più rappresentativi.

LEGGI ANCHE: Dele-Bashiru Trabzonspor, possibile ritorno in Turchia per il giocatore della Lazio