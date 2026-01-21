Dele-Bashiru Trabzonspor, possibile ritorno in Turchia per il giocatore della Lazio

Dele-Bashiru Trabzonspor, il centrocampista nigeriano della Lazio potrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di calciomercato. Tutte le novità

LLazio entra in una fase delicata anche sul fronte delle valutazioni individuali, con diversi giocatori monitorati da club stranieri. Tra questi c’è Fikayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano che nelle ultime ore è tornato al centro di alcune indiscrezioni di mercato. La sua situazione resta in evoluzione e potrebbe incidere sulle strategie biancocelesti nelle prossime settimane.

Dele-Bashiru, la proposta del Trabzonspor e i dubbi del giocatore

Come riportato dal Corriere dello Sport, Dele-Bashiru ha ricevuto una proposta ufficiale dal Trabzonspor. Nonostante l’interesse concreto, il centrocampista nigeriano non sarebbe del tutto convinto di un ritorno in Turchia, campionato che conosce già e che, al momento, non rappresenta la sua priorità assoluta. La proposta del Trabzonspor, pur economicamente interessante, non ha ancora fatto scattare il via libera definitivo.

Dele-Bashiru Trabzonspor e Premier League

Secondo quanto filtra, Dele-Bashiru guarderebbe con maggiore interesse alla Premier League, campionato che preferisce per diversi motivi (tecnici e non). Nella scorsa settimana sarebbero emerse tracce che portavano al Nottingham Forest, al momento però non risultano offerte ufficiali, ma solo contatti esplorativi e sondaggi indiretti. La situazione resta quindi in sospeso.

Dele-Bashiru Trabzonspor, riflessioni strategiche e attesa per gli sviluppi

Per la Lazio, il dossier Dele-Bashiru rientra in una più ampia riflessione sulla composizione del centrocampo e sull’equilibrio tra entrate e uscite. Il club biancoceleste monitora il mercato internazionale, pronto a valutare eventuali proposte che rispecchino le proprie richieste economiche e progettuali.

Il giocatore, dal canto suo, non ha fretta di decidere e preferisce attendere l’occasione giusta, convinto che nelle prossime settimane possano aprirsi nuovi scenari, soprattutto dall’Inghilterra!

