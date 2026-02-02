Romagnoli e il ritorno alla normalità con la sua Lazio. L’Al Sadd aspetterà l’estate

Alessio Romagnoli va verso la permanenza alla Lazio dopo settimane di tira e molla e contatti con l’Al Sadd. Quest’estate cambierà tutto!

Il destino di Alessio Romagnoli sembra ormai segnato. Il difensore centrale della Lazio ha vissuto settimane turbolente legate al suo futuro, ma ora sembra che la situazione si stia finalmente chiarendo. Come riportato da Alfredo Pedullà, il capitano biancoceleste rimarrà a Roma almeno fino a maggio, con la certezza che l’Al Sadd lo prenderà la prossima estate. Un “accordo di convivenza forzata” che, nonostante le difficoltà, potrebbe riportare serenità al difensore.

Un accordo che si protrae fino a maggio

Dopo i numerosi rumors di mercato e le voci su una possibile cessione a gennaio, la permanenza di Romagnoli alla Lazio sembra ormai definitiva per il breve periodo. Il suo futuro, però, si sbloccherà definitivamente durante la prossima estate, quando l’Al Sadd si farà avanti per garantirsi le sue prestazioni. Il club qatariota ha promesso di portare Romagnoli nella sua squadra già dal prossimo mese di giugno.

Un accordo che potrebbe portare Romagnoli a vivere una nuova esperienza all’estero, dopo la sua lunga carriera in Italia con la Lazio e precedentemente con Roma e Milan. Torna la “normalità” a Formello!.

