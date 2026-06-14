Lazio, rivoluzione in difesa: Romagnoli verso l’addio e nodo Gila da sciogliere. Tutto da ricostruire

La difesa della Lazio andrà rivoluzionata nonostante un calciomercato che sarà portato avanti con il saldo a costo zero. In arrivo delle scelte pesanti su Gila e Romagnoli

La Lazio si prepara a vivere un’estate particolarmente delicata, con un mercato da portare avanti a saldo zero e diversi reparti da rimodulare. Tra questi, il più esposto sembra essere la difesa, dove la società biancoceleste dovrà intervenire con decisione per consegnare a Gennaro Gattuso una rosa equilibrata e funzionale.

Il reparto arretrato potrebbe cambiare volto in maniera profonda. La sensazione è che serviranno almeno tre innesti tra centrali e terzini, soprattutto se alcune situazioni in uscita dovessero concretizzarsi nelle prossime settimane. La programmazione sarà quindi fondamentale: la Lazio dovrà vendere bene, sostituire con criterio e non abbassare il livello tecnico complessivo della squadra.

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Romagnoli sempre più vicino all’addio

Il primo nodo riguarda Alessio Romagnoli, sempre più orientato verso l’addio dopo il rilancio effettuato dall’Al Sadd. La proposta del club qatariota ha cambiato gli equilibri e potrebbe spingere il difensore lontano da Formello, aprendo un vuoto pesante all’interno della retroguardia biancoceleste.

La sua eventuale partenza obbligherebbe la Lazio a cercare un sostituto affidabile, pronto a inserirsi subito nei meccanismi della squadra. Non si tratterebbe soltanto di rimpiazzare un titolare, ma anche di ricostruire leadership, esperienza e riferimenti difensivi in un momento di passaggio importante per tutto il club.

Lazio, Gila resta nel mirino del Napoli

Da monitorare con grande attenzione anche la situazione di Mario Gila. Il Napoli resta fortemente interessato al difensore, ma al momento il presidente Claudio Lotito ha alzato un muro, nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza la prossima estate.

La posizione della Lazio è chiara: nessuna apertura, almeno per ora. Tuttavia, il tema contrattuale resta un fattore da non sottovalutare. Se dovesse arrivare un’offerta ritenuta importante, la società biancoceleste sarebbe chiamata a una riflessione profonda tra esigenze tecniche, sostenibilità economica e rischio di perdere valore nel tempo.

Difesa Lazio, Gattuso rischia di ripartire quasi da zero

L’eventuale doppio addio di Romagnoli e Gila cambierebbe radicalmente lo scenario. In quel caso, la difesa affidata a Gattuso andrebbe ricostruita quasi da zero, con la necessità di inserire profili pronti, affidabili e compatibili con le richieste del nuovo tecnico.

La Lazio dovrà muoversi con equilibrio, evitando scelte affrettate e individuando giocatori capaci di garantire solidità immediata. La nuova stagione passerà anche da qui: dalla capacità di rifondare il reparto arretrato senza perdere competitività.