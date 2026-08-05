Calciomercato
Romagnoli, l’Atalanta ci prova! Contatti con il difensore biancoceleste
Romagnoli, l’Atalanta ci prova: contatti con il difensore della Lazio. Si tratta di un sondaggio, in attesa dell’affondo
Il futuro di Alessio Romagnoli alla Lazio si arricchisce di un nuovo ed entusiasmante capitolo di mercato. Tramontata definitivamente l’ipotesi di un trasferimento in Qatar all’Al Sadd dopo un lungo tira e molla, per il difensore centrale si spalancano le porte di una nuova avventura in Serie A. Come rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, sono infatti registrati contatti concreti con l’Atalanta, pronta a farsi avanti per assicurarsi il centrale ex Milan.
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Gli scenari in difesa e il peso di Alessio Romagnoli
L’interesse nerazzurro si inserisce in un valzer di difensori che potrebbe accendere le prossime settimane di trattative. L’Atalanta continua a monitorare con attenzione la profilazione di Jean-Clair Todibo, per il quale al momento non c’è stato ancora un affondo definitivo. L’accelerata per Romagnoli risponde alla necessità di rinforzare il reparto arretrato, soprattutto alla luce dell’imminente addio di Berat Djimsiti, sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita.
Le prospettive della Lazio su Alessio Romagnoli
Per il club biancoceleste si preannuncia una gestione delicata della situazione legata al proprio pilastro difensivo. La permanenza del centrale nella Capitale resta tutta da definire e le sirene bergamasche potrebbero tentare il giocatore con la prospettiva di un ruolo centrale nel progetto tattico della Dea.
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