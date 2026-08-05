Calciomercato
La Lazio punta sulla voglia di riscatto di Gimenez, ma il Porto non molla: il Milan non farà sconti
La Lazio continua i contatti con l’agente di Gimenez ma il Porto si fa avanti per il messicano. Il Milan non farà sconti
Il calciomercato entra nel vivo e accende le strategie dei club di Serie A. Il tecnico Gattuso ha individuato in Santiago Gimenez il profilo ideale per dare peso ed estro al reparto offensivo della Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione si preannuncia tuttavia in salita per i biancocelesti. Sul centravanti messicano si è infatti inserito forte il Porto, forte di una disponibilità economica superiore che sta permettendo frequenti contatti con la dirigenza del Milan.
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Le condizioni del Milan per cedere Gimenez
Le cifre dell’affare rappresentano l’ostacolo principale per i biancocelesti: infatti i rossoneri vogliono recuperare gran parte dei 30 milioni di euro investiti nel febbraio 2025 e non aprono al prestito con semplice diritto di riscatto per una valutazione di circa 20 milioni. Il club capitolino, alle prese con il mercato a saldo zero, parte quindi svantaggiato rispetto ai portoghesi.
I contatti della Lazio con l’agente di Santiago Gimenez
Nonostante le difficoltà, la società capitolina non intende mollare la presa. Negli ultimi giorni i dirigenti hanno riallacciato i rapporti con Rafaela Pimenta, agente della punta ex Feyenoord, facendo leva sul suo forte desiderio di riscatto. Dopo un’annata condizionata dagli infortuni e chiusa con appena 7 reti in 37 presenze in maglia rossonera, Gimenez cerca l’ambiente giusto per ritrovare lo smalto dei giorni migliori.
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