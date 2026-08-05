Calciomercato
Esposito offerto alla Lazio, ma i biancocelesti cercano una prima punta
Sebastiano Esposito è stato offerto alla Lazio, ma i biancocelesti sono alla ricerca di una prima punta
La rottura totale tra il Cagliari e Sebastiano Esposito sta accendendo le dinamiche del calciomercato estivo. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, il nome dell’attaccante classe 2002 è stato proposto anche alla Lazio. I biancocelesti valutano le opportunità per completare il proprio reparto avanzato, anche se il profilo del giocatore italiano è attualmente al vaglio della dirigenza capitolina.
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Le caratteristiche cercate dalla Lazio e la posizione su ìEsposito
Nonostante il valore tecnico del giocatore, l’operazione non si preannuncia semplice. La Lazio ha infatti come priorità assoluta l’ingaggio di una prima punta di ruolo con caratteristiche differenti, capaci di garantire peso ed esperienza all’attacco. Il profilo del classe 2002 rappresenta un’occasione di talento puro, ma la società capitolina intende riflettere bene prima di affondare il colpo o virare su obiettivi più strutturati.
La concorrenza delle altre squadre
Mentre i biancocelesti prendono tempo, attorno al giovane attaccante si muovono altri club di Serie A. Si registrano infatti contatti avviati con il Venezia, pronto a inserirsi per offrirgli spazio e titolarità. Resta invece fredda la pista Atalanta, con cui per ora non è stata trovata alcuna intesa per Esposito, lasciando lo scenario del suo futuro ancora aperto.
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