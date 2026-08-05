Caso Polymarket, ricorso rigettato dal Tar: il sito rimarrà oscurato

Caso Polymarket, il Rar respinge il ricorso per sospendere il provvedimento inerente l’oscuramento del sito in Italia

Tegola giudiziaria per la celebre piattaforma di previsioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Tar del Lazio ha ufficialmente respinto la richiesta d’urgenza presentata da Polymarket per sospendere il provvedimento emesso lo scorso 10 luglio dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva imposto l’oscuramento del sito in Italia.

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La data chiave e il futuro legale di Polymarket

Il presidente della Quarta Sezione Ter ha stabilito che la questione merita il “dovuto approfondimento in sede collegiale”. Per questo motivo, la vicenda verrà esaminata dall’intero collegio dei giudici durante la Camera di consiglio fissata per il prossimo 25 agosto. Fino a quella data, il provvedimento dell’autorità resterà pienamente efficace, congelando l’operatività del portale.

Le ripercussioni sulla sponsorizzazione tra Lazio e Polymarket

L’interruzione forzata dell’attività ha già generato immediate ripercussioni commerciali, portando allo stop dell’accordo di sponsorizzazione triennale che legava la piattaforma alla Lazio. Nonostante l’interruzione dell’intesa di partnership, il brand verserà comunque nelle casse del club biancoceleste una quota parziale dell’importo totale previsto originariamente dal contratto.