Romagnoli si allontana dall’Al Sadd? L’Atalanta punta ad inserirsi con forza

Alessio Romagnoli si sta allenando con la Lazio, ma la prospettiva di una cessione rimane in piede: la Dea ci prova per l’ex Milan

Si apre un nuovo capitolo, incerto e delicato, per quanto riguarda il reparto difensivo capitolino. È andato in scena il secondo giorno di sedute alle dipendenze di Gennaro Gattuso per Alessio Romagnoli, pronto a rivestire i panni di giocatore della Lazio almeno finché la sessione estiva non offrirà una sistemazione alternativa.

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Il centrale ha svolto con i compagni soltanto la primissima fase di riscaldamento sul campo, per poi staccarsi dal resto della squadra e proseguire la seduta con un lavoro differenziato e personalizzato proprio mentre il gruppo era impegnato nelle esercitazioni tattiche. Una gestione che ne sottolinea la posizione marginale nelle idee correnti.

Sfumato l’Al-Sadd: l’impatto economico su Romagnoli e la Lazio

A complicare i piani di uscita è stata la brusca frenata nella trattativa per il trasferimento in Medio Oriente. L’operazione che avrebbe dovuto portare Alessio Romagnoli alla corte dell’Al-Sadd è da considerarsi quasi definitivamente sfumata. Per poter riaprire il dialogo con il club qatariota servirebbe una svolta radicale sulle modalità di pagamento, uno scenario che ad oggi appare assai improbabile.

Un epilogo amaro per le parti coinvolte: il difensore vede sfumare un ricco ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, mentre la società guidata da Claudio Lotito perde l’opportunità immediata di alleggerire il proprio monte ingaggi di ben 5 milioni di euro lordi.

L’Atalanta di Maurizio Sarri in pressing su Alessio Romagnoli

Con la strada verso l’estero che si fa più tortuosa — opzione che rimarrebbe la preferita dal ragazzo anche per rispetto della tifoseria biancoceleste —, si sono spalancate le porte a un’ipotesi italiana di primo piano.

Sulle tracce di Alessio Romagnoli continua infatti a spingere con forte insistenza l’Atalanta. Il principale sponsor dell’operazione è il tecnico Maurizio Sarri, che ha saputo valorizzarlo al massimo durante la comune esperienza nella Capitale.

I contatti tra le parti sono costanti e aperti: l’attuale stipendio da 3 milioni di euro netti potrebbe essere spalmato su un contratto di durata maggiore, rendendo l’investimento del tutto sostenibile per i parametri contabili della Dea.