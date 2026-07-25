Espí è un’idea concreta per la Lazio! Si pensa al prestito e ad una cessione in attacco

Il giovane centravanti del Levante Carlos Espì piace alla dirigenza biancoceleste, ma la valutazione da oltre 20 milioni rende l’operazione complessa

La Lazio continua a valutare diversi profili per rinforzare il proprio reparto offensivo e tra i nomi presi in considerazione sarebbe emerso anche quello di Carlos Espí. L’attaccante ventenne di proprietà del Levante rappresenta una soluzione particolarmente interessante per qualità e prospettive, ma arrivare alla fumata bianca non sarà semplice.

Secondo quanto segnalato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il giovane centravanti spagnolo è un profilo che intriga il club biancoceleste. Il principale ostacolo è però rappresentato dalle richieste economiche del Levante, che valuta il proprio giocatore almeno 20-22 milioni di euro. Nel suo contratto sarebbe inoltre presente una clausola rescissoria da 25 milioni.

Per trasformare il gradimento in una trattativa concreta, la Lazio dovrebbe quindi studiare una formula capace di rendere sostenibile l’investimento. Prima di un possibile affondo, tuttavia, sarà necessario liberare spazio nel reparto offensivo attraverso alcune cessioni.

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Carlos Espí è il nuovo nome per l’attacco

Il nome di Carlos Espí si inserisce nella lista dei giovani attaccanti seguiti dalla società capitolina. Il classe 2005 può rappresentare un investimento importante non soltanto per il presente, ma anche in prospettiva futura.

La valutazione formulata dal Levante testimonia la considerazione maturata intorno al giocatore. Una cifra superiore ai 20 milioni di euro impone però grande cautela alla dirigenza della Lazio, chiamata a rispettare i propri equilibri economici e a intervenire contemporaneamente anche negli altri reparti.

L’interesse, dunque, esiste, ma al momento non equivale a una trattativa vicina alla conclusione. Saranno indispensabili ulteriori passaggi per verificare la disponibilità del club spagnolo a negoziare condizioni differenti.

La formula creativa per Carlos Espí

Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata da un prestito oneroso accompagnato da un obbligo di riscatto. La prima parte dell’investimento verrebbe così distribuita, permettendo alla Lazio di non sostenere immediatamente l’intero costo del cartellino.

Il prestito potrebbe essere anche particolarmente oneroso, mentre l’acquisto definitivo scatterebbe al verificarsi di condizioni semplici. Una struttura che garantirebbe al Levante la futura cessione del giocatore e consentirebbe ai biancocelesti di dilazionare l’esborso.

Perché questa ipotesi possa diventare realmente percorribile, sarà però necessario trovare un punto d’incontro sulla valutazione complessiva. La presenza della clausola da 25 milioni rafforza la posizione della società spagnola, che non appare costretta a concedere sconti significativi.

Calciomercato Lazio, la cessione di Ratkov può sbloccare Carlos Espí

Prima di compiere un investimento così rilevante, la priorità della Lazio sarebbe quella di completare alcune operazioni in uscita. In particolare, sarà importante trovare una soluzione per Petar Ratkov, la cui partenza permetterebbe di liberare spazio sia nella rosa sia all’interno del reparto avanzato.

La cessione dell’attaccante potrebbe rappresentare il passaggio necessario per dare concretezza alla pista Carlos Espí. Senza uscite, infatti, sarebbe complicato procedere con un’operazione economicamente impegnativa e con un nuovo inserimento nell’attacco.

Il giovane del Levante resta dunque un’idea da seguire, ma il possibile affondo è legato a più condizioni. Serviranno una formula sostenibile, l’accordo con il club spagnolo e soprattutto l’uscita di Ratkov. Solo allora la Lazio potrà valutare se trasformare il gradimento per Espí in una vera offensiva di mercato.

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