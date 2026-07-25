Fabbian obiettivo concreto per la Lazio! Si lavora con la Fiorentina per un prestito

La Lazio cercando di trovare l’intesa per Giovanni Fabbian! Il centrocampista dei toscani è il profilo perfetto per il tecnico Gennaro Gattuso

La dirigenza biancoceleste è al lavoro senza sosta per regalare una rosa competitiva, dinamica e giovane al proprio allenatore. Come emerso con forza ier, l’idea più calda e concreta per rinforzare la mediana capitolina porta il nome di Giovanni Fabbian.

l direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha deciso di accelerare improvvisamente le operazioni per bruciare la concorrenza sul tempo. Il dirigente ha infatti già avviato i primissimi contatti con la dirigenza della Fiorentina. L’obiettivo è chiarissimo: trovare una quadra in tempi brevi per portare il talento italiano nella Capitale.

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La trattativa, secondo le ultime indiscrezioni, è fortemente indirizzata verso una soluzione specifica, ovvero un’operazione impostata sulla base di un prestito. Questa formula, allo stato attuale delle cose, è ritenuta la scelta migliore e più vantaggiosa da ambo le parti, permettendo ai biancocelesti di non appesantire il bilancio immediato e al club viola di valorizzare ulteriormente il giocatore.

Perché Giovanni Fabbian è il profilo perfetto per Gennaro Gattuso

Non è affatto un mistero che il club romano segua il ragazzo da diverso tempo con grande interesse. Già durante la passata finestra di mercato di gennaio, infatti, la Lazio aveva effettuato un tentativo serio e concreto per lui, a testimonianza di un gradimento tecnico che ha radici profonde.

Ma qual è il motivo di tanta insistenza? La risposta risiede nelle caratteristiche uniche del ragazzo. Il talentuoso classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, rappresenta esattamente il pezzo mancante nel puzzle tattico della squadra.

Il tecnico Gennaro Gattuso ha espressamente richiesto elementi in grado di abbinare grinta, corsa e qualità palla al piede. Nel bagaglio tecnico dell’obiettivo di mercato spiccano una tecnica di base invidiabile, una straordinaria capacità di garantire inserimenti offensivi, un fisico strutturato e, soprattutto, un innato fiuto per il gol. Un mix esplosivo che lo rende ideale per l’intensità richiesta dal mister.

I prossimi passi decisivi per il trasferimento di Giovanni Fabbian

Cosa manca, dunque, per arrivare alla fatidica fumata bianca? Il dialogo tra le due società non si è fermato a dei semplici sondaggi superficiali. Il centrocampista, che si è già fatto le ossa e ha dimostrato il suo valore vestendo in passato le maglie di Reggina e Bologna, è ora il protagonista assoluto di questo intreccio di mercato.

Nei prossimi giorni, infatti, è già in agenda una nuova e cruciale serie di contatti tra Angelo Fabiani e gli uomini mercato della Fiorentina. Questo summit servirà per limare i dettagli finali del prestito e capire come strutturare eventuali garanzie future: la Lazio fa sul serio!