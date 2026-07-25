Dia può restare alla Lazio! Intanto Fabiani lavora alla cessione immediata di Ratkov

La dirigenza biancoceleste deve prima alleggerire il reparto offensivo: Dia e Noslin non sono considerati in uscita, Ratkov sarà sacrificato

Il calciomercato della Lazio passa inevitabilmente dalle operazioni in uscita. La società biancoceleste sta valutando diversi profili per completare l’attacco, ma prima di procedere con un nuovo innesto sarà necessario liberare spazio all’interno della rosa. Il nome maggiormente coinvolto in questa fase è quello di Petar Ratkov, per il quale qualcosa avrebbe iniziato a muoversi.

La possibile partenza del centravanti rappresenterebbe un passaggio importante per consentire alla dirigenza di concentrarsi con maggiore decisione sulle alternative presenti sul mercato. Le gerarchie offensive, infatti, sembrano abbastanza chiare: Boulaye Dia e Tijjani Noslin non vengono considerati giocatori in vendita e dovrebbero continuare a fare parte del progetto tecnico.

Sullo sfondo rimangono le piste che portano a Roberto Piccoli e John Kennedy, ma al momento nessuna delle due operazioni avrebbe compiuto passi decisivi.

Ratkov è la principale uscita da definire

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La situazione di Ratkov è destinata a diventare centrale nelle prossime mosse della Lazio. La società ha bisogno di completare almeno una cessione nel reparto offensivo prima di poter investire su un altro centravanti.

I primi movimenti intorno al giocatore potrebbero favorire un’accelerazione, anche se sarà necessario attendere eventuali proposte concrete. Una sua partenza permetterebbe non soltanto di liberare un posto nella rosa, ma anche di creare le condizioni economiche e tecniche per accogliere un nuovo attaccante.

La dirigenza non vuole quindi affrettare la scelta del prossimo rinforzo. Prima servirà comprendere quali opportunità potranno aprirsi per Ratkov e con quale formula potrebbe essere completata la sua uscita.

Dia e Noslin restano nel progetto

Diversa è la posizione di Dia e Noslin, che non risultano inseriti nella lista dei possibili partenti. Entrambi vengono considerati elementi utili per le diverse soluzioni offensive della squadra, sottolinea Alfredo Pedullà.

In particolare, Dia potrebbe trovare una collocazione importante nel 4-2-3-1. L’attaccante ha già dimostrato di poter agire alle spalle della punta durante l’esperienza con Marco Baroni, interpretando quel ruolo con efficacia. La sua capacità di muoversi tra le linee e di avvicinarsi all’area avversaria può offrire ulteriori possibilità nella costruzione del reparto avanzato.

Calciomercato Lazio, Piccoli proposto dalla Fiorentina

Tra i giocatori valutati figura anche Roberto Piccoli. L’attaccante sarebbe stato proposto dalla Fiorentina, ma i contatti non sarebbero andati oltre una fase iniziale.

I dialoghi sono rimasti allo stato embrionale e, al momento, non ci sarebbero stati nuovi sviluppi. Il profilo di Piccoli resta comunque una possibile soluzione da tenere presente, soprattutto nel caso in cui la partenza di Ratkov dovesse concretizzarsi in tempi brevi.

La Lazio dovrà valutare sia le condizioni economiche dell’operazione sia la formula eventualmente richiesta dal club viola. Per ora si tratta di un’opzione sul tavolo, non ancora di una vera trattativa.

Calciomercato Lazio, Kennedy resta in stand-by

Non registra accelerazioni neppure la pista legata a John Kennedy del Fluminense. Il giocatore è stato valutato dalla dirigenza biancoceleste, ma la situazione si trova attualmente in una fase di stand-by.

La Lazio continua quindi a osservare più alternative senza aver ancora scelto il profilo sul quale affondare. Molto dipenderà dall’evoluzione del mercato in uscita e, soprattutto, dal futuro di Ratkov.

La strategia appare chiara: confermare Dia e Noslin, trovare una sistemazione al centravanti serbo e soltanto successivamente individuare il rinforzo più adatto. Piccoli e Kennedy rimangono due idee, ma il mercato biancoceleste dovrà essere sbloccato prima da una cessione.