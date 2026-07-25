Gimenez lancia un segnale alla Lazio: «In campo devi essere come un imperatore romano!»

L’attaccante messicano Santiago Gimenez ha parlato del digiuno dal gol e dei problemi fisici mentre la Lazio continua a seguire la sua situazione

Santiago Gimenez non si nasconde e affronta apertamente il momento complicato vissuto nell’ultima stagione. Intervenuto nel corso del “Bvlgari Talk”, l’attaccante messicano ha analizzato le difficoltà incontrate tra il prolungato digiuno realizzativo e i continui problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento.

Il centravanti ha voluto trasmettere un messaggio preciso: nel calcio non sempre i risultati arrivano immediatamente e soltanto il lavoro quotidiano può consentire a un giocatore di superare i periodi negativi. Dichiarazioni che hanno attirato attenzione anche in ottica calciomercato, considerando il gradimento della Lazio nei confronti del giocatore.

Il club biancoceleste continua infatti a osservare la situazione dell’attaccante del Milan, valutando eventuali margini per un possibile affondo.

Santiago Gimenez tra la mentalità e il segnale lanciato alla Lazio

Nel corso dell’intervento, Gimenez ha utilizzato immagini molto forti per descrivere il comportamento che un calciatore dovrebbe avere sul terreno di gioco. L’attaccante ha paragonato ogni partita a una battaglia sportiva, nella quale non è possibile mostrare debolezza davanti agli avversari. Le sue parole:

«A volte vogliamo che i risultati arrivino subito, ma nel calcio non funziona così. Puoi segnare un gol giocando male, ma alla lunga non ti serve. Se invece vivi un momento senza gol ma continui a lavorare duro, la ricompensa arriva. Quando scendi in campo è una guerra, una guerra di calcio. Devi fare la faccia arrabbiata da guerriero o da imperatore romano: l’avversario deve vederti forte, perché se ti vede piangere gli regali solo energia».

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Gimenez osservato dalla Lazio

Le dichiarazioni arrivano in una fase nella quale il futuro di Santiago Gimenez continua a essere seguito con attenzione. La Lazio apprezza il profilo del centravanti e resta vigile sugli eventuali sviluppi legati alla sua posizione al Milan.

Le parole pronunciate a Città del Messico mostrano un giocatore deciso a non arrendersi davanti alle difficoltà. Gimenez vuole ritrovare la migliore condizione attraverso il lavoro e la continuità, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dai numeri negativi.

Il riferimento all’imperatore romano ha inevitabilmente attirato curiosità in un momento in cui il suo nome viene associato alla Lazio, ma il messaggio dell’attaccante riguarda soprattutto l’atteggiamento da mantenere in campo. Il mercato resta sullo sfondo, mentre il messicano pensa a interrompere il digiuno e a dimostrare di poter tornare protagonista.