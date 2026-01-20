Romagnoli Al-Sadd, è veramente addio nel mese di gennaio? Cosa filtra

Calciomercato
Il calciomercato Lazio entra in una fase delicata, fatta di incastri e strategie ben precise. Come riportato da Il Messaggero, il Direttore sportivo Angelo Fabiani sta attendendo nuove uscite prima di concentrarsi sulle entrate, ma intanto deve fare i conti con alcune sirene provenienti dall’estero che rischiano di accendere tensioni interne.
Calciomercato Lazio: sirene dal Qatar per Alessio Romagnoli
Recentemente, infatti, dal Qatar è arrivato un sondaggio concreto per Alessio Romagnoli. L’Al-Sadd avrebbe messo sul tavolo un’offerta compresa tra i 5 e i 6 milioni di euro, cifra giudicata però insufficiente dalla Lazio. Il club biancoceleste, almeno per il momento, fa muro e non sembra intenzionato a prendere in considerazione una cessione del difensore centrale a gennaio.
Calciomercato Lazio: Romagnoli pilastro della difesa di Sarri
Il motivo è chiaro: Romagnoli è considerato un pilastro della retroguardia e un punto fermo per Maurizio Sarri, che lo reputa fondamentale nel suo sistema di gioco. Il centrale, leader per esperienza e affidabilità, rappresenta una certezza in un reparto che il tecnico non vuole assolutamente smantellare a stagione in corso!
Calciomercato Lazio: la posizione netta di Sarri
Secondo quanto riferisce il quotidiano, la posizione del tecnico sarebbe addirittura durissima. Sarri avrebbe manifestato tutta la propria contrarietà a una cessione di Romagnoli nel mercato di gennaio, arrivando a minacciare le dimissioni qualora il difensore dovesse essere ceduto. Un segnale forte, che evidenzia quanto l’allenatore consideri centrale il giocatore nel progetto tecnico.
