Connect with us

Calciomercato

Romagnoli Al Sadd, Di Marzio: «Tentativo in extremis per completare il trasferimento»

Published

53 minuti ago

on

By

Romagnoli
Romagnoli

Romagnoli Al Sadd, la società qatariota proverà fino all’ultimo a sottrarre il difensore classe 95′ alla Lazio di Claudio Lotito. La rivelazione

Resta palpitante la telenovela relativa al futuro del classe 95′ Alessio Romagnoli, il quale potrebbe lasciare la Capitale! L’Al Sadd non si è ancora arreso come riportato in questi minuti via social da Gianluca Di Marzio. I qatarioti vogliono provare a sfruttare ogni attimo utile di questa sessione di calciomercato per riuscire a trovare un’intesa con la Lazio per l’esperto difensore centrale. Le sue parole: «Romagnoli-Al Sadd al fotofinish: tentativo in extremis per completare il trasferimento».

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, i capitolini ufficializzano l’arrivo di Przyborek dal Pogoń Szczecin!

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×