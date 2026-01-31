Calciomercato
Romagnoli Al Sadd, Di Marzio: «Tentativo in extremis per completare il trasferimento»
Romagnoli Al Sadd, la società qatariota proverà fino all’ultimo a sottrarre il difensore classe 95′ alla Lazio di Claudio Lotito. La rivelazione
Resta palpitante la telenovela relativa al futuro del classe 95′ Alessio Romagnoli, il quale potrebbe lasciare la Capitale! L’Al Sadd non si è ancora arreso come riportato in questi minuti via social da Gianluca Di Marzio. I qatarioti vogliono provare a sfruttare ogni attimo utile di questa sessione di calciomercato per riuscire a trovare un’intesa con la Lazio per l’esperto difensore centrale. Le sue parole: «Romagnoli-Al Sadd al fotofinish: tentativo in extremis per completare il trasferimento».
