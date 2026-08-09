Pinamonti piace alla Lazio, nuovo sondaggio dopo il no di Ivanovic: l’attaccante del Sassuolo torna in cima alla lista

A Formello si riapre il dossier per il nuovo centravanti: le novità sui contatti con Pinamonti da parte della Lazio di Gattuso!

La Lazio torna a concentrarsi sulla ricerca di un nuovo attaccante dopo il mancato arrivo di Franjo Ivanovic. Il classe 2003 sembrava ormai vicino ai biancocelesti, forti dell’accordo raggiunto con il Benfica, ma l’inserimento del Lens ha cambiato completamente lo scenario. Il giocatore avrebbe infatti scelto di privilegiare la soluzione francese per avere la possibilità di disputare la Champions League.

La richiesta di Gennaro Gattuso resta però invariata: il tecnico vuole un altro centravanti da aggiungere agli attaccanti già presenti in rosa. La società è quindi tornata a valutare i profili seguiti nelle scorse settimane e il primo nome della lista è nuovamente quello di Andrea Pinamonti.

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Pinamonti ed il nuovo contatto con il Sassuolo

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio sarebbe pronta a effettuare un nuovo sondaggio per l’attaccante del Sassuolo. I contatti tra le parti non partirebbero da zero, perché un primo approccio era già avvenuto nei giorni precedenti, quando il club biancoceleste stava valutando diverse alternative per completare il reparto offensivo.

Il mancato arrivo di Ivanovic può adesso riportare Pinamonti al centro delle strategie. Il centravanti possiede caratteristiche più vicine all’identikit indicato da Gattuso: una prima punta abituata a giocare centralmente, capace di garantire presenza nell’area di rigore e offrire un riferimento alla manovra.

Pinamonti in primo piano, Piccoli e Gimenez restano sullo sfondo

Tra le altre alternative continua a essere valutato Roberto Piccoli, di proprietà della Fiorentina, anche se al momento il suo nome sarebbe più indietro nelle gerarchie. Resta inoltre sullo sfondo Santiago Gimenez del Milan, pista sulla quale non sarebbero però emersi nuovi sviluppi nelle ultime ore.

Sfumato Ivanovic, dunque, la Lazio è costretta a riaprire il casting. Pinamonti torna a essere il primo nome da seguire, con Formello pronto a effettuare un nuovo tentativo per capire se l’operazione con il Sassuolo possa realmente decollare.