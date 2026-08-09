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Tutto pronto per Lazio Frosinone, Gattuso prova la formazione titolare: le scelte per l’ultimo test prima della Coppa Italia
Al Benito Stirpe la prova generale verso il Mantova: tutti gli aggiornamenti sulla sfida tra Lazio e Frosinone
La Lazio è pronta a disputare l’ultima amichevole del proprio precampionato. Questa sera, alle 20.45, la squadra di Gennaro Gattuso affronterà il Frosinone al Benito Stirpe, a una settimana dal debutto ufficiale contro il Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia. Il tecnico biancoceleste dovrebbe quindi affidarsi a una formazione molto vicina a quella destinata a partire titolare nel primo appuntamento ufficiale della stagione.
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Doekhi e Provstgaard ancora insieme
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gattuso dovrebbe confermare al centro della difesa la coppia composta da Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard, già schierata insieme nelle ultime tre amichevoli.
L’obiettivo è aumentare ulteriormente l’intesa tra i due centrali, in attesa anche delle evoluzioni del mercato e della situazione relativa ad Alessio Romagnoli.
Sulla fascia destra dovrebbe invece tornare Adam Marusic, spesso utilizzato come elemento duttile durante la preparazione. A sinistra spazio ad Alfonso Pedraza, al momento avanti nelle gerarchie rispetto a Nuno Tavares, condizionato dai problemi fisici, e a Luca Pellegrini, fermato da una botta alla caviglia.
Lazio-Frosinone, il dubbio riguarda il modulo
Le scelte di centrocampo dipenderanno soprattutto dal sistema utilizzato. Con il 4-3-3, Nicolò Rovella dovrebbe agire davanti alla difesa, con Fisayo Dele-Bashiru sulla destra e Kenneth Taylor sul centrosinistra.
Se Gattuso dovesse invece optare per il 4-2-3-1, Dele-Bashiru potrebbe avanzare sulla trequarti ed entrare in ballottaggio con Boulaye Dia. Quest’ultimo ha superato l’affaticamento accusato nei giorni scorsi e può essere utilizzato sia alle spalle del centravanti sia direttamente come prima punta.
Zaccagni rimane la certezza in attacco
Nel reparto offensivo resta una certezza Mattia Zaccagni, destinato a partire dalla destra. Sulla corsia opposta è invece aperto il ballottaggio tra Tijjani Noslin e Matteo Cancellieri. Resta da capire chi sarà il riferimento centrale: Dia può contendere il posto a Petar Ratkov, mentre la scelta definitiva potrebbe dipendere proprio dall’assetto tattico deciso da Gattuso.
L’amichevole contro il Frosinone assume quindi un valore particolarmente importante: oltre a chiudere il precampionato, servirà al tecnico per definire le ultime gerarchie in vista dell’esordio ufficiale contro il Mantova.
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