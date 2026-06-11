Romagnoli Al-Sadd, affare fatto! Si pensa a Martinez del Girona come sostituto

Romagnoli Al-Sadd, chiusa la cessione del difensore! Arnau Martinez in pole per sostituirlo: il punto della situazione

Il richiamo del deserto cambia i piani della Lazio. Il club del presidente Claudio Lotito perde una delle sue colonne portanti: Alessio Romagnoli è pronto a dire addio alla Serie A. Come rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il difensore classe 1995 è a un passo dal trasferimento definitivo all’Al-Sadd in Qatar, operazione nata già in inverno e ora arrivata alle battute finali. Nelle prossime ore il deposito dei contratti. Una perdita pesante per lo spogliatoio, ma che libera spazio per una scommessa internazionale.

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Il capitano retrocesso che strega l’Europa: colpo di fulmine a Formello

Per sostituire il partente, la dirigenza biancoceleste ha individuato un vero e proprio affare d’oro in terra iberica. Il mirino è puntato su Arnau Martinez, gioiello classe 2003 e capitano del Girona. Nonostante il dramma sportivo della retrocessione del club catalano, il valore del ragazzo non si discute. Anzi, la discesa in seconda divisione del Girona favorisce direttamente la Lazio: la clausola rescissoria del difensore è ufficialmente crollata a soli 7,5 milioni di euro, attirando l’attenzione dei radar italiani.

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Come il jolly spagnolo rivoluziona la fascia destra

L’innesto di Arnau Martinez rappresenta un jolly perfetto per l’allenatore Rino Gattuso. Il giovane spagnolo non è solo un centrale moderno, ma sa trasformarsi in un terzino destro di spinta. Una caratteristica vitale per la nuova Lazio, chiamata a ridisegnare le fasce dopo il contestuale addio di Manuel Lazzari. Con le corsie laterali attualmente affidate all’esperienza di Adam Marusic e alla freschezza di Romano Floriani Mussolini, l’arrivo dell’ex Girona garantirebbe freschezza, duttilità e un respiro internazionale a un reparto che ha assoluto bisogno di voltare pagina!