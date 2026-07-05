Calciomercato
Romagnoli verso l’addio dalla Lazio: l’Al-Sadd attende il centrale, ufficialità sempre più vicina
Per Romagnoli l’addio ormai è alle porte! Le ultime sul centrale biancoceleste ad un passo dall’addio definitivo dalla Lazio
Alessio Romagnoli è sempre più vicino a salutare la Lazio. Il difensore centrale classe ’95 è ormai indirizzato verso l’Al-Sadd, con l’annuncio ufficiale atteso dopo gli ultimi passaggi burocratici. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la fumata bianca dovrebbe arrivare infatti nel corso della prossima settimana.
Il segnale più forte era arrivato durante la manifestazione dei tifosi biancocelesti del 2 luglio a Roma, quando Romagnoli aveva mandato un video-messaggio dal sapore di saluto. Un gesto che aveva anticipato l’epilogo di una storia iniziata nell’estate del 2022 e vissuta con grande coinvolgimento emotivo, visto il legame del giocatore con i colori laziali.
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Romagnoli, il saluto ai tifosi e il precedente di gennaio
L’addio di Romagnoli alla Lazio sembrava già potersi consumare a gennaio, quando il centrale aveva di fatto salutato la tifoseria. In quel momento, però, la sua partenza venne bloccata da Maurizio Sarri, che non voleva privarsi a metà stagione di una pedina considerata troppo importante per gli equilibri difensivi.
Ora lo scenario è cambiato. La Lazio sta ricostruendo il reparto arretrato e la cessione di Romagnoli rientra in un mercato in cui la società deve fare valutazioni tecniche ed economiche. Il difensore è pronto a iniziare una nuova esperienza lontano dall’Italia, mentre il club biancoceleste dovrà individuare un sostituto all’altezza.
Ora serve un nuovo centrale per la Lazio di Gattuso
La partenza di Romagnoli obbliga la Lazio a intervenire con decisione sul mercato. Gennaro Gattuso ha bisogno di un centrale titolare affidabile, soprattutto in un reparto che rischia di perdere anche altri riferimenti importanti. Il nome del sostituto diventerà uno dei temi principali delle prossime settimane.
Per l’ex Milan e Sampdoria si chiude una parentesi significativa, vissuta da giocatore importante, capitano e da tifoso biancoceleste. Il futuro del centrale sarà con ogni probabilità all’Al-Sadd, mentre la Lazio si prepara a voltare pagina dopo quattro stagioni intense.
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