Ghedjemis resta nel mirino della Lazio: Castagnini apre alla valutazione del futuro

Ghedjemis resta un nome caldo per la fascia destra dei capitolini, il punto sulla trattativa per la squadra biancoceleste

Il futuro di Fares Ghedjemis resta tutto da scrivere. L’esterno del Frosinone è uno dei profili più interessanti emersi nell’ultima stagione di Serie B e il suo nome è stato accostato anche alla Lazio, alla ricerca di nuove soluzioni per rinforzare il reparto offensivo e, in particolare, la corsia destra.

La società biancoceleste sta valutando diversi scenari, anche perché il futuro di Matteo Cancellieri resta in bilico. L’esterno è in scadenza nel 2027 e potrebbe salutare la Capitale davanti a una proposta ritenuta adeguata. In questo contesto, il profilo di Ghedjemis può rappresentare un’opzione interessante per caratteristiche, rendimento e margini di crescita.

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Ghedjemis, numeri pesanti con il Frosinone

Fares Ghedjemis è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A del Frosinone. Nell’ultima stagione in cadetteria ha messo insieme 15 gol e 3 assist in 38 partite, numeri che raccontano un giocatore capace di incidere con continuità negli ultimi metri.

Il suo rendimento non è passato inosservato e, infatti, diverse squadre si sarebbero mosse per capire la situazione. L’interesse arriva dall’Italia, ma non solo: il classe offensivo del Frosinone ha attirato attenzioni anche fuori dai confini nazionali. La Lazio, dal canto suo, resta alla finestra e osserva l’evoluzione del mercato.

Castagnini chiarisce la posizione del Frosinone per Ghedjemis

Sulla situazione di Ghedjemis è intervenuto anche Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, che ha fatto il punto sul futuro del giocatore. Il dirigente ha spiegato che il club ciociaro non considera più l’uscita come una necessità, ma resta aperto a valutare eventuali scenari.

Per la Lazio, molto dipenderà anche dalle uscite. Se Cancellieri dovesse partire, il club biancoceleste potrebbe accelerare su un profilo giovane, produttivo e già decisivo in Italia come Ghedjemis. La pista resta da seguire con attenzione, perché il mercato estivo può cambiare rapidamente priorità e strategie.