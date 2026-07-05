Spunta la suggestione Lulic: l’idea per affiancare Gattuso nel nuovo corso della Lazio

Lulic ed il possibile ritorno a Formello? Lotito pensa alla suggestione dell’ex biancoceleste per reintegrarlo a Formello! Le ultime

La Lazio continua a interrogarsi su come rafforzare la propria area tecnica in vista della nuova stagione. Il presidente Claudio Lotito sta valutando la possibilità di inserire a Formello una figura di riferimento, capace di affiancare Gennaro Gattuso e il suo staff in una fase delicata per il club biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, prima della manifestazione della tifoseria del 2 luglio il patron aveva iniziato a ragionare su un profilo in grado di fare da raccordo tra squadra, staff tecnico e società. Il primo nome emerso era stato quello di Angelo Peruzzi, già club manager della Lazio in passato, ma il progetto non si sarebbe limitato soltanto all’ex portiere.

Tra le idee prese in considerazione da Lotito ci sarebbe stato anche il ritorno di Senad Lulic, storico capitano biancoceleste e figura ancora molto amata dal popolo laziale.

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Lulic, una figura simbolica per l’ambiente capitolino

Il nome di Senad Lulic ha inevitabilmente un peso speciale dentro l’universo Lazio. L’ex capitano è stato protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia recente del club e continua a rappresentare un simbolo di appartenenza, personalità e leadership.

Proprio per questo, un suo eventuale ritorno a Formello avrebbe un valore non soltanto tecnico o organizzativo, ma anche emotivo. In un momento di forte tensione tra società e tifoseria, inserire una figura come Lulic potrebbe essere letto come un tentativo di ricostruire un ponte con l’ambiente e dare maggiore identità al nuovo corso.

Resta però da capire quale sarebbe il ruolo pensato per l’ex capitano. Non è ancora chiaro se Peruzzi e Lulic fossero due profili destinati a incarichi differenti all’interno di un progetto più ampio oppure se rappresentassero due alternative per la stessa posizione.

Le decisioni attese dopo il raduno?

Le prossime mosse di Claudio Lotito potrebbero diventare più chiare dopo il raduno della squadra, fissato per il 9 luglio. Da quel momento prenderà ufficialmente il via la stagione della nuova Lazio di Gattuso, e la società dovrà definire anche la struttura che accompagnerà il tecnico nel lavoro quotidiano.

Il possibile ritorno di Lulic resta una suggestione forte, capace di accendere l’ambiente per il valore simbolico dell’ex capitano. La Lazio cerca una figura di riferimento e il suo nome, per storia e carisma, resta tra quelli più significativi. Ora toccherà a Lotito decidere se trasformare l’idea in un vero tentativo.