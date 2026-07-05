Sempre più complessa la strada per Dominguez: Boban alza il prezzo e la Dinamo Zagabria chiede 15 milioni

Dominguez, la trattativa diventa più difficile per la Lazio, le cifre richieste dai croati per il centrale nel mirino dei biancocelesti

La strada che porta Sergi Dominguez alla Lazio rischia di diventare più complicata del previsto. Il difensore della Dinamo Zagabria resta uno dei profili più seguiti dal club biancoceleste per rinforzare il reparto arretrato, ma le condizioni economiche dell’operazione sembrano essersi irrigidite nelle ultime ore.

La Lazio è chiamata a ricostruire la difesa dopo l’addio di Alessio Romagnoli e con Mario Gila sempre più vicino alla cessione. Per questo la società sta cercando un centrale capace di inserirsi subito nelle rotazioni di Gennaro Gattuso, possibilmente con margini di crescita ma anche con qualità già pronte per il campionato italiano.

Dominguez risponde a questo identikit, ma dalla Croazia arrivano segnali che complicano la trattativa. La Dinamo Zagabria non sembra intenzionata a fare sconti e il prezzo del giocatore sarebbe salito in maniera significativa.

Ultimissime Lazio LIVE: il Milan stringe per Gila, la denuncia di Lotito ai pm

Dominguez Lazio, Boban respinge le prime offerte

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban, avrebbe già respinto proposte vicine ai 10 milioni di euro. La richiesta del club croato sarebbe ora arrivata a circa 15 milioni, cifra che obbliga la Lazio a una valutazione approfondita.

Il motivo di questa posizione non è soltanto tecnico, ma anche economico. Nell’estate del 2025, la Dinamo Zagabria aveva acquistato Sergi Dominguez dal Barcellona, inserendo nell’accordo una clausola favorevole al club catalano. Il Barcellona avrebbe infatti diritto al 20% sulla futura rivendita del difensore.

Dominguez Lazio, la clausola del Barcellona pesa sul prezzo

Gennaro Gattuso ha bisogno di un nuovo centrale affidabile per completare la difesa e dare solidità alla squadra. Dominguez resta uno degli obiettivi principali, ma la richiesta della Dinamo Zagabria può spingere la Lazio a valutare anche piste alternative.

Molto dipenderà dalla disponibilità economica del club e dalle eventuali uscite, a partire da quella di Gila. La società biancoceleste dovrà capire fin dove potrà spingersi per arrivare al difensore spagnolo. Il nome resta caldo, ma l’affare ora è più in salita: serviranno nuovi contatti e, soprattutto, un’apertura della Dinamo Zagabria per provare a trovare un punto d’incontro.