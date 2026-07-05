Inizia il derby di calciomercato con la Roma per Pinamonti: il Sassuolo può aprire alla cessione alla Lazio

Pinamonti, spunta il derby di mercato con la Roma per aggiudicarsi il centravanti neroverde! Le ultime sull’obiettivo della Lazio per Gattuso

Il mercato della Lazio entra nel vivo anche per quanto riguarda il reparto offensivo. Tra i profili seguiti dalla dirigenza biancoceleste c’è anche Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo che potrebbe lasciare il club neroverde nel corso di questa sessione estiva.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, sul centravanti classe 1999 non ci sarebbe soltanto la Lazio, ma anche la Roma. Si profila dunque un possibile derby di mercato per un giocatore che conosce bene la Serie A e che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per entrambe le squadre della Capitale.

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Pinamonti Lazio, un profilo utile per Gattuso

Il suo contratto con il Sassuolo scade nel 2027, un dettaglio che può incidere sulle valutazioni del club emiliano. Davanti a una proposta ritenuta adeguata, la società neroverde potrebbe infatti prendere in considerazione una cessione già durante l’estate.

La Lazio è alla ricerca di rinforzi in attacco per consegnare a Gennaro Gattuso un reparto più completo e competitivo. Pinamonti rappresenta un profilo diverso rispetto ad altri nomi accostati ai biancocelesti: è un centravanti strutturato, abituato al campionato italiano e ancora in un’età in cui può trovare una nuova fase di crescita.

Pinamonti Lazio, futuro aperto in estate

Il futuro di Andrea Pinamonti resta quindi aperto. La scadenza del contratto nel 2027 può favorire una partenza, ma servirà comunque un’offerta capace di convincere il Sassuolo. La Lazio osserva, la Roma si inserisce e il mercato può accendere un nuovo duello cittadino lontano dal campo.

Per i biancocelesti, il nome di Pinamonti resta da seguire con attenzione: non è ancora una trattativa definita, ma una pista che può diventare concreta se le condizioni economiche dovessero rientrare nei parametri del club.