Il Porto insiste per Tavares: Farioli chiama il terzino, Gattuso osserva il mercato della Lazio

Il Porto prova a muoversi con Farioli per aggiudicarsi il laterale biancoceleste: le ultime sul laterale della Lazio in uscita dalla Capitale

Il futuro di Nuno Tavares resta uno dei temi più caldi del mercato della Lazio. Il terzino portoghese continua a essere seguito con grande attenzione dal Porto, club che avrebbe individuato nel laterale biancoceleste un profilo ideale per rinforzare la corsia mancina. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il pressing sarebbe arrivato direttamente da Francesco Farioli, tecnico della squadra portoghese.

L’allenatore italiano avrebbe avuto un contatto telefonico con Tavares, nel tentativo di sondare la disponibilità del giocatore e spingerlo a prendere in considerazione il trasferimento. Una mossa significativa, che conferma quanto il profilo del terzino sia ritenuto interessante dal club lusitano.

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Tavares, la richiesta biancoceleste e la percentuale all’Arsenal

La Lazio non considera Nuno Tavares un giocatore da cedere a qualsiasi condizione. Il club biancoceleste si aspetta un’offerta vicina ai 20 milioni di euro per aprire concretamente alla partenza. Una cifra importante, anche perché sulla futura rivendita pesa la percentuale da riconoscere all’Arsenal, pari al 35%.

Questo dettaglio rende la valutazione ancora più delicata. La società capitolina ha bisogno di fare cassa per finanziare il mercato in entrata, ma allo stesso tempo non vuole perdere un giocatore di spinta senza un ritorno economico adeguato. Gennaro Gattuso punterebbe volentieri su Tavares, considerandolo una soluzione utile per intensità, gamba e capacità di attaccare la fascia.

Tavares, Pedraza cambia gli equilibri sulla sinistra

Il tesseramento di Alfonso Pedraza ha inevitabilmente modificato gli equilibri sulla corsia mancina. La Lazio ora deve sfoltire quel settore del campo, anche per ragioni di lista e sostenibilità economica. L’idea del club sarebbe quella di cedere Luca Pellegrini, il cui contratto scade nel 2027, mantenendo un ballottaggio tra Nuno Tavares e Pedraza.

La situazione, però, non è così semplice. Il mercato a saldo zero impone scelte nette e ogni cessione può diventare decisiva per sbloccare nuovi innesti. Per questo Tavares, pur gradito a Gattuso, resta un nome da monitorare con attenzione in uscita.

Tavares riflette sul proprio futuro

Il Porto tenta il colpo, ma non tutti gli elementi sembrano ancora perfettamente allineati. Farioli spinge per avere Tavares, mentre la determinazione del presidente André Villas-Boas e dello stesso giocatore non appare ancora totale. Il terzino portoghese riflette sull’opportunità di restare a Roma, dove potrebbe comunque ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo progetto tecnico.

La Lazio osserva e valuta. Davanti a un’offerta da circa 20 milioni, il club potrebbe prendere in considerazione la cessione. In caso contrario, Tavares resterebbe una risorsa preziosa per Gattuso, in una fascia sinistra che dovrà trovare il giusto equilibrio tra qualità, corsa e sostenibilità.