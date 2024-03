Roma, svelata la maglia che verrà indossata dalla squadra al derby – FOTO

Roma, il club giallorosso ha presentato la maglia che potrebbe indossare in occasione della stracittadina con la Lazio

La Roma sta seminando indizi che culmineranno il 2 aprile, quando probabilmente sarà svelata la maglia speciale che i giallorossi indosseranno al derby. Intanto il sito specializzato Footy Headlines ha provato a dare una versione finale di come potrebbe essere la divisa della squadra di De Rossi per la stracittadina: ispirata alla collaborazione tra Roma e Adidas negli anni 90, appare rossa, con strisce, bordi e colletto giallo, e con il lupetto di Gratton sulla scritta As Roma