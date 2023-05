Roma-Salernitana 2-2, Mourinho frena nella corsa Champions

Roma-Salernitana, termina 2-2 allo stadio Olimpico con i giallorossi che frenano nella corsa Champions nonostante la penalità della Juve

La penalizzazione dei 10 punti della Juventus non cambia la classifica della Roma, che non va oltre il 2-2 contro la Salernitana di Paulo Sousa. A decidere il match dello stadio Olimpico sono le reti di Candreva, El Shaarawy al 47′ , campani che tornano in vantaggio con Dia e poi il pareggio lo segna Matic al 83′.