La Roma non riesce ad incidere contro le big. Ancora una sconfitta, questa volta nel derby contro la Lazio. I dati

La Lazio porta a casa una splendida vittoria nel derby della Capitale, vincendo per 3 a 0. La Roma ancora una volta vede ridimensionate le sue ambizioni contro una big.

In questa stagione, infatti, sono in totale sei le partite giocate contro le big, con appena 3 punti (contro Juve, Milan e Inter), zero vittorie e 18 gol subiti. Tra queste, il derby.