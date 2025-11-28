Roma, Gasperini analizza: «Stiamo giocando tanto, ma domenica dobbiamo far meglio»

Il tecnico dei giallorossi Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Europa League contro il Midtjylland

Nel post-partita della sfida europea, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sui temi principali della gara. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «È una vittoria che ci migliora molto la classifica, ottenuta contro un’ottima squadra. Non abbiamo fatto un’ottima partita, perché dopo essere andati avanti subito c’erano tutte le condizioni per fare meglio sul piano tecnico. Abbiamo palleggiato lentamente e abbiamo fatto tanti errori, mi aspettavo di fa giocare meglio gli attaccanti in fase di costruzione. Chiaro che stiamo giocando tanto, ma domenica dobbiamo far meglio.

Dybala è recuperato, sta bene e sul piano atletico non ha nessun problema. L’ho sostituito ma poteva stare in campo 90 minuti. Oggi ha faticato un po’ da punta centrale, vedremo se potrà fare ancora quel ruolo o se deve giocare più esterno».

