Nessuna bolla in casa Roma nonostante la positività al Covid-19 di Nicolò Zaniolo. Ecco perché non c’è bisogno

Nella giornata di ieri Nicolò Zaniolo ha comunicato la sua positività al Covid-19. In casa Roma, però, la situazione è abbastanza tranquilla. A Trigoria, infatti, il centrocampista non era a contatto con il resto del gruppo: si allenava a parte in quanto infortunato e non ha avuto contatti con i compagni.

Come spiega dunque Tmw, i giallorossi non dovrebbero finire in bolla.