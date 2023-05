Roma-Leverkusen, autobus Atac devastato da alcuni tifosi tedeschi

Roma-Leverkusen, alcuni tifosi tedeschi si sono resi protagonisti purtroppo di atti vandalici nei confronti di autobus Atac

Archiviato il derby di Milano di ieri, questa sera è in scena allo stadio Olimpico la sfida d’andata tra la Roma e il Leverkusen. Alla vigilia della partita, purtroppo alcuni tifosi tedeschi hanno devastato un autobus Atac che li dirigeva verso lo stadio. A testimoniarlo su Facebook è l’assessore Patanè

PAROLE – Questo è lo stato in cui alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen hanno ridotto una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League in programma stasera