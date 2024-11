Roma-Lazio Women 2-1, derby amarissimo per Grassadonia: i dettagli

Roma-Lazio Women, derby amarissimo per Grassadonia e le ragazze biancocelesti che continuano il loro momento negativo

In attesa del rientro in campo della Lazio di Baroni, questo weekend a prendere la scena è stata la Lazio Women di Grassadonia la quale prosegue il suo momento negativo di risultati. Le ragazze biancocelesti infatti hanno perso nella stracittadina contro la Roma per 2-1, e rallentano in classifica dopo la sconfitta contro l’Inter della scorsa settimana. A decidere il match sono stati i gol di Di Guglielmo al 58′, Giacinti per la Roma mentre le biancocelesti vanno sul tabellino dei marcatori con l’autorete giallorossa di Troelsgaard