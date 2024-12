Roma Lazio, il tifo biancoceleste risponde presente: il dato sui tagliandi venduti

Roma Lazio, il derby sta per entrare nel vivo e i tifosi biancocelesti saranno presenti per sostenere i propri beniamini

Domenica 5 gennaio alle ore 20:45 Roma e Lazio scenderanno in campo per sfidarsi nel sentitissimo derby della Capitale. Come riportato da Il Corriere dello Sport, i tifosi biancocelesti hanno esaurito i posti messi a disposizione per loro.

Infatti, sono stati venduti 17.500 tagliandi. Il tifo caldo della squadra di Baroni è pronto a sostenere i propri beniamini in questo match così importante.