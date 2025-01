Roma Lazio, lo Stadio Olimpico si prepara per il derby. Il dato sul settore biancoceleste e la scenografia

Roma Lazio, si accende l’attesa per il derby. Lo Stadio Olimpico come sempre garantirà un’atmosfera a dir poco speciale

Mancano poco più di tre giorni al fischio d’inizio di Roma–Lazio e in città già si respira l’atmosfera del derby. Lo Stadio Olimpico si prepara a regalare come sempre un’atmosfera speciale per la gara che chiuderà il girone di andata in Serie A.

Esauriti già da qualche giorno di tagliandi per Curva e Distinti Nord, restano una manciata di posti in Monte Mario lato nord per terminare definitivamente i biglietti riservati ai tifosi laziali. Come sempre ci sarà una grande scenografia da parte del tifo organizzato biancoceleste.