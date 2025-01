Roma Lazio, la carica di Lotito: il gesto del presidente per il Derby. C’è tanta voglia di vincere: quello che ha fatto lo dimostra

Roma Lazio, la carica di Claudio Lotito in vista del Derby di questa sera: il gesto del patron per la squadra biancoceleste

Come spiegato da Sky Sport, Claudio Lotito è conscio della delicatezza che una sfida come quella tra Roma e Lazio può avere. Per questo il patron ha anticipato il suo ritorno da Cortina per recarsi già oggi in quel di Formello.

Un modo per dare la carica alla squadra di Baroni, incoraggiandola a dare tutto per portare a casa i tre punti questa sera. C’è tanta voglia di vincere e il patron non si tira indietro.