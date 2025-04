Infortunio Dia, il centravanti senegalese sarà in campo contro la Dea? Le ultime sulla prossima sfida di Serie A

Infortunio Dia, in campo nella prossima sfida di campionato contro l’Atalanta? Le ultime novità sulla Lazio di Baroni

Infortunio Dia, lo stop del senegalese complica i piani della Lazio in questo rush finale di campionato. Non sarà per nulla facile ma l’obbiettivo della squadra di Baroni è chiaro: puntare alla zona Champions e quindi al quarto posto. Certo non sarà facile ma tutto sarà filtrato dalla prossima decisiva partita dei capitolini al Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

Una partita delicatissima e dall’importanza inestimabile per gli aquilotti che dovranno fare a meno anche del centravanti di proprietà della Salernitana, sostituto naturale del Taty Castellanos. Sarà quindi molto improbabile vedere l’ex Villarreal in campo nella prossima sfida di Serie A.