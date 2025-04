Infortunio Dia, Sky fa il punto sulle condizioni del laziale

Condividi via email

Infortunio Dia, alla luce della trasferta di domenica a Bergamo contro l’Atalanta le ultime sulle condizioni del senegalese

Il coefficiente di difficoltà è elevato, ma la trasferta di domenica contro l’Atalanta è per la Lazio fondamentale per la corsa Champions, e proprio per questo Baroni ha bisogno di tutti.

Il tecnico però potrà usufruire anche di Dia? A fare il punto sulla situazione dell’ex Salernitana ci pensa Sky spiegando che in vista della trasferta contro i nerazzurri di Gasperini il calciatore sta recuperando ma è difficile che possa esserci.