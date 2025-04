Nebuloni: «Domenica l’Atalanta sembrava a corto di energie fisiche e mentali ma contro la Lazio mi aspetto questo»

Nebuloni, il giornalista a pochi giorni dalla partita di Bergamo fa il punto sui nerazzurri e i biancocelesti: ecco cos ha detto a Radiosei

Ai microfoni di Radiosei in proiezione della sfida dell’Atalanta contro la Lazio, è intervenuto Massimiliano Nebuloni di Sky, il quale sulle due squadre rilascia queste sue considerazioni. Ecco cos ha detto anche sui biancocelesti

PAROLE – A Firenze l’Atalanta sembrava svuotata di energie fisiche e mentali. Domenica sarà una sfida che vale doppio, Gasperini si aspetta una reazione d’orgoglio dopo due sconfitte consecutive. La Lazio è l’unica che non ha recuperato punti all’Atalanta dall’inizio del nuovo anno. Per la squadra bergamasca le cose andavano benissimo fino a Natale: poi grande difficoltà in casa, addirittura l’assenza di gol nelle ultime tre in casa. Evidentemente fra le mura amiche i giocatori avvertono una pressione crescente, ma è curioso che una squadra che propone così tanto, abbia segnato così poco in casa

Addio Gasp? Non sappiamo al 100% se sarà l’ultima stagione, come accade quasi ogni anno. Già nelle scorse stagioni sembrava un rapporto al termine, ma questa volta ci sono molti indizi sul fatto che non rinnoverà. Certezze, però, ancora non ce ne sono. C’è da finire la stagione e blindare un posto nella prossima Champions, soprattutto per continuare ad avere introiti importanti. Se dovesse lasciare, bisogna capire chi l’Atalanta andrebbe a prendere. Se si proseguirà su questo tipo di progetto, vendendo qualche pezzo pregiato. E’ inevitabile, comunque, che a un certo punto questo legame finisca

Di profili ce ne sono tanti, l’Atalanta stima Thiago Motta, che era un profilo gradito anche in estate. A Bergamo conta anche molto la chimica che si è creata fra società e tifosi. Lazio? Ci vuole equilibrio. Ha messo tanto fieno in cascina prima, ora è in difficoltà. Il lavoro non è finito, ma esistono momenti in cui le cose non girano come prima. Poi c’è l’Europa, credo che la Lazio abbia possibilità di arrivare a Bilbao. Giocare su due fronti e arrivare in alto in entrambi è per pochi. C’è riuscita l’Atalanta la scorsa stagione, ma non è banale. Gli infortuni spesso complicano la vita ai tecnici