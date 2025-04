Infortunio Castellanos, Baroni potrà contare sul Taty per l’Atalanta? Sky fa chiarezza sulle sue condizioni

Infortunio Castellanos, alla luce della sfida di domenica contro l’Atalanta ecco le ultime novità riguardo le condizioni del Taty

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domenica la Lazio torna in campo nella insidiosa e difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, fondamentale per la corsa Champions dei biancocelesti.

Ma per la sfida contro i nerazzurri Baroni potrà contare su Castellanos? A far chiarezza sulla situazione del giocatore argentino ex Girona ci pensa Sky Sport, spiegando che con ogni probabilità l’attaccante sarà preservato per il derby in modo da averlo a pieno servizio