Atalanta Lazio, definita la telecronaca e commento tecnico di Dazn per il match di campionato

Atalanta Lazio, a pochi giorni dalla trasferta dei biancocelesti contro la squadra nerazzurra di Gasperini l’emittente delinea la telecronaca

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domenica sera la Lazio tornerà in campo per la difficilissima trasferta contro l’Atalanta di campionato, per restare in scia Champions ma anche per riscattarci dopo gli ultimi match con Torino e Bologna.

Il match sarà trasmesso alle ore 18 da Dazn e a raccontarlo per coloro che assisteranno alla sfida sarà la coppia formata da Ricky Buscaglia e l’ex biancoceleste Berhami