Rinnovo Vecino, le parti sono sempre più prossime all’accordo? I dettagli sulla trattativa per l’ex Inter

Rinnovo Vecino sempre più vicino? Il centrocampista uruguagio pronto a firmare il prolungamento del proprio contratto

Il titolo vien da sé questa volta in quanto, stando a quanto raccolto quest’oggi, il Rinnovo Vecino è vicino! Gioco di parole sin troppo scontato ma che, nella sua semplicità, rappresenta una realtà che i tifosi della Lazio stavano aspettando: il giocatore uruguagio è sempre più prossimo a prolungare la propria esperienza in biancoceleste?

Stando a quanto raccolto da il Messaggero, attualmente il centrocampista ha collezionato ben 3.307 complessivi, 2645 se si considerano solo quelli in campionato che lo rendono il giocatore più utilizzato in assoluto della Serie A. Inoltre il giocatore è molto contento di vivere a Roma e lo stesso vale per la propria famiglia. Per questa ragione, come conferma il quotidiano, è previsto un contatto imminente tra il ds Fabiani e Lucci (l’agente del giocatore) per discutere i termini del contratto.