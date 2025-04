Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tra sabato 5 e domenica 6 sono 5 le sfide del calendario

Di seguito il programma del settore giovanile della Lazio.

PROGRAMMA– Il primo fine settimana di Aprile, è ricco di sfide per le aquile del Settore Giovanile biancoceleste, tra sabato 5 e domenica 6 sono 5 le sfide in programma.

Aprono weekend i ragazzi di Tommaso Rocchi. Sabato mattina, l’Under 15 biancoceleste attende il Cosenza al ‘Salaria Sport Village’. A tre giornate dalla conclusione della Regolar Season, le aquile classe 2010 devono conquistare i tre punti per cercare di lasciare accesa una piccola speranza per accedere ai playoff. A seguire, alle ore 12:30, è la volta dell’Under 16 di Simone Rughetti. Anche i ragazzi classe 2009 affrontano i pari età del Cosenza. I biancocelesti, ormai matematicamente alle fasi finali, cercano di conquistare il miglior piazzamento possibile per avere un miglior accoppiamento nello step successivo. La Lazio si trova a -1 dal secondo posto.

Chiudono la giornata di sabato i ragazzi di Valerio Gualadaroni. Ancora una sfida casalinga per le aquile classe 2011, la Lazio ospita al ‘Green Club’ i pari età dell’Ottavia, sfida valida per la penultima giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Ai biancocelesti basta un solo punto per conquistare l’accesso aritmetico alle fasi finali.

Domenica mattina, è derby. Roma e Lazio si sfidano nella 28^ giornata del campionato nazionale Under 18. I giallorossi vogliono cercare di difendere la vetta conquistata una settimana fa. I biancocelesti di Francesco Punzi si trovano in un momento positivo e vogliono dare continuità ai sette risultati utile consecutivi.

Big match per l’Under 17 di Gianluca Procopio. Le aquile classe 2008 fanno visita alla Fiorentina. Al ‘Viola Park’ è una sfida che vale i playoff. I viola quinti in classifica, devono cercare di conquistare la vittoria per agguantare i biancocelesti al quarto posto. A tre giornate dalla conclusione del campionato, la Lazio quarta in classifica, a +3 dai toscani, deve difendere l’ultimo piazzamento utile per accedere alla Post Season.

Tutto è pronto per il primo fine settimana del mese di Aprile, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 28^ Giornata

ROMA-LAZIO

Domenica 6 Aprile, ore 11 Campo ‘Agostino Di Bartolomei’- Trigoria

Under 17 Nazionali – 24^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO

Domenica 6 Aprile, ore 15:30 Centro Sportivo ‘Viola Park’ – Bagno a Ripoli (Firenze)

Under 16 Nazionali – 24^ Giornata

LAZIO-COSENZA

Sabato 5 Aprile, ore 12:30 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 15 Nazionali – 24^ Giornata

LAZIO-COSENZA

Sabato 5 Aprile, ore 10:30 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 25^ Giornata

LAZIO-OTTAVIA

Sabato 5 Aprile, ore 16:30 Centro Sportivo‘ Green Club’ -Roma